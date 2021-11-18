В Киеве на одну вакансию служащего или руководителя претендуют 10 человек

В Киеве на одну вакансию служащего или руководителя претендуют 10 человек

Средний размер зарплаты в вакансиях увеличился с 8,7 тыс. грн в прошлом году до 10,4 тыс. грн.

В Киеве на одну вакансию служащего или руководителя претендуют 10 человек. Это происходит из-за дисбаланса, несоответствия спроса на рабочую силу и его предложения.

Наибольший дефицит вакансий наблюдается для бухгалтеров, руководителей предприятий, менеджеров различных специализаций, начальников отделов, заместителей директоров, экономистов, администраторов. Чиновников насчитывается 85,5% среди состоящих на учете в службе занятости.

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Об этом идет речь в сообщении Киевского городского центра занятости.

Средний размер заработной платы в вакансиях увеличился с 8,7 тыс. грн в прошлом году до 10,4 тыс. грн. В то же время труд отдельных категорий работников оплачивается гораздо выше среднего уровня. Больше платят работникам сферы ИТ-технологий (от 35 тысяч гривен до 110 тысяч гривен в месяц), менеджерам разных направлений (от 21 тыс. грн до 37 тыс. грн) и высококвалифицированным рабочим (от 21 тыс. грн до 57 тыс. грн) .

Всего с начала 2021 года при содействии Киевского городского центра занятости трудоустроились 11,7 тысяч человек.

"Показатель занятости населения по городу Киеву (61,6%) остается самым высоким среди регионов государства (по Украине – 55,6%)", — отметили в ведомстве.

По видам экономической деятельности больше всего граждан трудоустроились в оптовой и розничной торговле – 25%; на предприятиях перерабатывающей промышленности – 9%; в сферах финансовой и страховой деятельности и профессиональной, научной и технической деятельности – по 8%; в государственном управлении и обороне и в сфере информации и телекоммуникации – по 7%.

В январе-октябре 2021 года с Киевским городским центром занятости сотрудничали 13 тысяч работодателей. В базе данных столичной службы занятости насчитывалось около 55 тысяч вакансий. По состоянию на 1 ноября 2021 года актуальными оставались 8,6 тысячи из них.

Как сообщалось, наибольший спрос работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих, учителей, воспитателей дошкольных учебных заведений, инженеров, врачей, провизоров, работников сферы торговли и услуг, медсестер, электромехаников, водителей автотранспортных средств, трамваев и троллейбусов, токарей, дворников, укладчиков-упаковщиков, кладовщиков, курьеров, кухонных рабочих.

Напомним, в Украине безработным будут выдавать до 100 тыс. на собственный бизнес: кто может получить помощь.

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