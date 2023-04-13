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В Киеве на одной из улиц частично ограничено движение: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Киеве на одной из улиц частично ограничено движение: что известно

Фото: Associated Press

Произошла авария на водопроводе.

В четверг, 13 апреля, в Киеве по улице Старокиевский, что в Шевченковском районе, частично ограничили движение транспорта. Произошло это из-за аварии на водопроводе.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

По информации "Киевводоканала", движение ограничено со стороны улицы Богдана Гаврилишина. Ориентировочное ограничение продлится до 17:00.

К слову, авария произошла вечером 12 апреля на магистрали 250 мм. Проезжая часть частично замыта песком.

Напомним, в Киеве на проспекте Георгия Нарбута (Освободителей) 1 произошла авария на водопроводной сети. Как следствие, значительно снизилось давление воды в двух районах Киева – Дарницком и Деснянском.

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Дата публикации
Просмотры
79
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