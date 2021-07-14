В Киеве на одном из проспектов ограничат движение почти на месяц

В Киеве на одном из проспектов ограничат движение почти на месяц

Ограничения будут действовать с 21:00 15 июля по 7:00 9 августа.

В Киеве на одном из проспектов ограничат движение почти на месяц.

С 21:00 15 июля по 7:00 9 августа на проспекте Валерия Лобановского частично ограничат движение транспорта.

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Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

Начинается средний ремонт проспекта. С 15 июля по 9 августа дорожники выполнят работы по обновлению дорожного покрытия на участке между ул. В. Брожки и ул. Демеевская в обоих направлениях.

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Во время работ движение будет частично ограничено. "Киевавтодор" просит прощения за неудобства.

Напомним, в Киеве на Парковой дороге частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 20:00 14 июля в 7:00 15 июля.

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