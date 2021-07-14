Ограничения будут действовать с 21:00 15 июля по 7:00 9 августа.
В Киеве на одном из проспектов ограничат движение почти на месяц.
С 21:00 15 июля по 7:00 9 августа на проспекте Валерия Лобановского частично ограничат движение транспорта.
Об этом сообщает КК "Киевавтодор".
Начинается средний ремонт проспекта. С 15 июля по 9 августа дорожники выполнят работы по обновлению дорожного покрытия на участке между ул. В. Брожки и ул. Демеевская в обоих направлениях.
Во время работ движение будет частично ограничено. "Киевавтодор" просит прощения за неудобства.
Напомним, в Киеве на Парковой дороге частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 20:00 14 июля в 7:00 15 июля.