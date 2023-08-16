В Киеве на одном из проспектов до конца октября ограничат движение авто: подробности

На проезжую часть будут наносить защитное покрытие.

В Киеве на Воскресенском проспекте с 17 августа по начало октября будут продолжаться работы по устройству защитного покрытия на дороги.

Об этом сообщили в КГГА.

"На Воскресенском проспекте устроят защитное покрытие, которое продлит срок эксплуатации дороги на 5-7 лет и позволит сэкономить средства на содержание", — говорится в сообщении.

На время ремонта специалисты будут последовательно перекрывать полосы. Скорость на участке ограничат до 40 км/ч.

Напомним, НАПК выявило признаки незаконного обогащения у депутата Киевсовета.

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