В Киеве на Оболони сгорел деревянный дом: фото, видео

На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем.

В Киеве на Оболони полностью сгорел деревянный дом.

Событие произошло в ночь на понедельник, 14 июня.

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Об этом сообщает ДСНС Украины в Киеве.

"14 июня в 2:41 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступила информация о пожаре на ул. Богатырской, что в Оболонском районе столицы. К месту происшествия были направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту вызова было установлено, что на территории жилищного кооператива в одноэтажном деревянном дачном доме размером 4х5 м, возник пожар", — говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем. Бойцы сразу же приступили к тушению пожара.

Владельцев дома на месте происшествия не было.

В 3:26 спасатели локализовали возгорание, а в 3:52 — ликвидирован.

Вогнеборці ліквідували пожежу в дерев’яній будівлі Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Неділя, 13 червня 2021 р.

В результате пожара здание сгорело полностью.

На месте происшествия было задействовано две единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 членов личного состава подразделений ГУ ДСНС Украины в г. Киеве.

Причина возникновения пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Киеве загорелся прицеп "Новой Почты". Возгорание произошло по одной из посылок, которая была загружена в автомобиль.

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