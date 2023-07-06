Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве на Оболони произошло аварийное отключение света

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
276
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве на Оболони произошло аварийное отключение света

В Киеве на Оболони исчез свет / Фото: pixabay.com

Ориентировочное время возобновления электроснабжения – 21:00.

В Киеве на Оболони произошло локальное аварийное отключение света.

В КМВА сайта ТСН.ua сообщили, что по информации ДТЭК это локальное аварийное отключение, восстановительные работы проводятся в кратчайшие сроки.

Местный Telegram-канал сообщил, что светофоры на ул. Героев полка "Азов" также не работают, то есть свет выключен не только в домах, а достаточно глобально.

Кроме того, сообщается, что ориентировочное время возобновления электроснабжения – 21:00.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
276
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация