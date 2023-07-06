В Киеве на Оболони произошло аварийное отключение света

В Киеве на Оболони произошло локальное аварийное отключение света.

В КМВА сайта ТСН.ua сообщили, что по информации ДТЭК это локальное аварийное отключение, восстановительные работы проводятся в кратчайшие сроки.

Местный Telegram-канал сообщил, что светофоры на ул. Героев полка "Азов" также не работают, то есть свет выключен не только в домах, а достаточно глобально.

Кроме того, сообщается, что ориентировочное время возобновления электроснабжения – 21:00.

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