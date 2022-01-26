В Киеве на Оболони прохожие заметили голого мужчину: видео

Очевидцы вызвали скорую и полицию.

В Киеве на Оболони прохожие заметили голого мужчину.

Он ходил возле "Универсал Банка".

Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас".

Очевидцы вызвали скорую и полицию.

Что заставило мужчину ходить в таком виде в снег и мороз, и чем закончилась история, неизвестно.

В Киеве разгуливает голый мужчина

Напомним, 10 января возле моста Патона заметили мужчину, который вел себя довольно странно. Он бежал по трассе в одних трусах. Очевидец, запечатлевший мужчину, заметил, что у того был изрезан живот.

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