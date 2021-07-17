В Киеве на Оболони перевернулся катер, к которому был закреплен парашютист: видео

Судьба мужчины с парашютом пока неизвестна.

В Киеве на Оболони в воде перевернулся катер, к которому был закреплен парашютист.

Событие произошло во время грозы.

Об этом сообщает Telegram-сообщество Kievmap.

Судьба мужчины с парашютом пока неизвестна.

Подробиці надзвичайної події нині з'ясовуються.

Позже стало известно, что мужчину унесло ветром, сейчас его пытаются поймать.

Напомним, украинский предупредили об опасных метеорологических явлений. В Киеве и Киевской области ближайшего часа и до конца суток 17 июля, грозы.

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