Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
В Киеве на Оболони перевернулся катер, к которому был закреплен парашютист: видео

В Киеве на Оболони перевернулся катер, к которому был закреплен парашютист: видео

В Киеве на Оболони перевернулся катер, к которому был закреплен парашютист: видео

Фото: Telegram-сообщество Kievmap

Судьба мужчины с парашютом пока неизвестна.

В Киеве на Оболони в воде перевернулся катер, к которому был закреплен парашютист.

Событие произошло во время грозы.

Об этом сообщает Telegram-сообщество Kievmap.

Судьба мужчины с парашютом пока неизвестна. 

Подробиці надзвичайної події нині з'ясовуються. 

Позже стало известно, что мужчину унесло ветром, сейчас его пытаются поймать.

Напомним, украинский предупредили об опасных метеорологических явлений. В Киеве и Киевской области ближайшего часа и до конца суток 17 июля, грозы.