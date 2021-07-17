В Киеве на Оболони перевернулся катер, к которому был закреплен парашютист: видео

Судьба мужчины с парашютом пока неизвестна.
В Киеве на Оболони в воде перевернулся катер, к которому был закреплен парашютист.
Событие произошло во время грозы.
Об этом сообщает Telegram-сообщество Kievmap.
Судьба мужчины с парашютом пока неизвестна.
Подробиці надзвичайної події нині з'ясовуються.
Позже стало известно, что мужчину унесло ветром, сейчас его пытаются поймать.
Напомним, украинский предупредили об опасных метеорологических явлений. В Киеве и Киевской области ближайшего часа и до конца суток 17 июля, грозы.