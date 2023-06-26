В Киеве на Оболони нельзя будет пользоваться водой: причина и адрес

В ночь на 27 июня "Киевводоканал" будет проводить плановую дезинфекцию и профилактическую промывку сетей.

В Киеве на Оболони нельзя будет пользоваться водой.

В ночь с 23:00 26 июня до 5:00 27 июня на некоторых улицах в Оболонском районе будет проводиться плановая дезинфекция и профилактическая промывка сетей "Киевводоканала". Об этом сообщает Оболонская РГА.

В зону работ попадут сети:

ул. Рокоссовского,

ул. Кондратюка,

ул. Полярная,

ул. Калнышевского,

ул. Семьи Кульженко,

Литовское шоссе.

Водой следует пользоваться по окончании работ, предварительно пропустив ее из крана. В эти часы возможно уменьшение давления в водопроводных сетях.

Промывка – это обязательная профилактика, необходимая для того, чтобы вода не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время таких мер трубы очищаются от возможного осадка.

Напомним, в "Киевводоканале" опровергли фейк о холерной палочке в воде.

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