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В Киеве на Оболони нельзя будет пользоваться водой: причина и адрес

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве на Оболони нельзя будет пользоваться водой: причина и адрес

На Оболони в ночь на 27 июня нельзя будет пользоваться водопроводной водой / Фото: Pexels

В ночь на 27 июня "Киевводоканал" будет проводить плановую дезинфекцию и профилактическую промывку сетей.

В Киеве на Оболони нельзя будет пользоваться водой.

В ночь с 23:00 26 июня до 5:00 27 июня на некоторых улицах в Оболонском районе будет проводиться плановая дезинфекция и профилактическая промывка сетей "Киевводоканала". Об этом сообщает Оболонская РГА.

В зону работ попадут сети:

  • ул. Рокоссовского,
  • ул. Кондратюка,
  • ул. Полярная,
  • ул. Калнышевского,
  • ул. Семьи Кульженко,
  • Литовское шоссе.

Водой следует пользоваться по окончании работ, предварительно пропустив ее из крана. В эти часы возможно уменьшение давления в водопроводных сетях.

Промывка – это обязательная профилактика, необходимая для того, чтобы вода не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время таких мер трубы очищаются от возможного осадка.

Напомним, в "Киевводоканале" опровергли фейк о холерной палочке в воде.

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Дата публикации
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