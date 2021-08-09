В Киеве на Оболони мужчина жестоко избил и зарезал жену: фото

В Киеве на Оболони мужчина жестоко избил и зарезал жену: фото

Сотрудники полиции задержали на месте 51-летнего киевлянина.

В Киеве на Оболони мужчина жестоко избил и зарезал жену.

51-летнего киевлянина задержали на месте. На время досудебного расследования задержанный будет находиться под стражей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть столичной полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на проспекте Оболонском к нему обратился прохожий и попросил вызвать скорую помощь для его жены. На указанный адрес прибыли врачи, которые обнаружили тело женщины со следами побоев и многочисленными резаными ранами рук. Для документирования события на место выехала следственно-оперативная группа", — сообщили в полиции.

Предварительно правоохранители выяснили, что между супругами произошел конфликт и драка, во время которой мужчина несколько раз ударил ножом жену. От полученных травм женщина сразу умерла.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следователи Оболонского управления полиции под процессуальным руководством районной окружной прокуратуры Киева сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре очнулась женщина, которую трижды переехал на машине ее бывший муж. Сейчас она уже самостоятельно дышит и в сознании.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку