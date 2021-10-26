В Киеве на Никольской Слободке полицейские оттеснили людей, чтобы проехала техника застройщиков: фото, видео

Кличко обратился к руководству столичной полиции по поводу действий правоохранителей.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководству полиции Киева по поводу действий правоохранителей на Никольской Слободке. Там в понедельник, 25 октября, полиция оттеснила сотрудников "Муниципальной охраны" и представителей общины, чтобы создать коридор для проезда строительной техники на площадку строительства, против которого выступает община.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Обращаюсь к руководству полиции столицы публично объяснить такие действия правоохранителей и дать им правовую оценку. Почему полиция оттесняла "Муниципальную охрану", повлекла столкновения с активистами и разблокировала проезд на стройплощадку, фактически отстаивая интересы застройщика? Уже прослеживается системность в таких действиях. Так все выглядело и на улице Обсерваторной, 6 – когда застройщик сносил усадьбу Барбана", – подчеркнул столичный голова.

Кличко подчеркнул, что городские власти требуют от правоохранителей прекратить дерзкие действия застройщика в отношении общины столицы. Привлечь к ответственности виновных в провоцировании эскалации и бездействии по защите граждан. А также остановить проведение строительных работ на Никольской Слободке.

"Город не предоставлял разрешительных документов на это строительство, а община выступает категорически против него. Застройщик же пренебрегает интересами города и общины и должен тоженести за это ответственность!" – подытожил мэр Киева.

Напомним, в Киеве в ночь на 4 августа началась скандальная застройка на Никольской Слободке. Ночью застройщики завезли строительную технику с помощью более 100 неизвестных.

Скандальное строительство на воде – Никольская Слободка

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