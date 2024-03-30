В Киеве на несколько месяцев ограничат движение транспорта на одном из мостов

Ограничения будут действовать в направлении с левого на правый берег.

В Киеве временно ограничат движение транспорта по Северному мосту. Ремонт продлится с 30 марта по 15 июня.

Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

Изменения связаны с ремонтом плиты мостового полотна, которое будет проводить коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путей "Киевавтодормост".

Отмечается, что ограничения будут действовать в направлении с левого на правый берег – в правой части проезда моста с перекрытием полосы движения общественного транспорта. Киевлян извиняется за временные неудобства и просит водителей учесть эту информацию.

На Северном мосту ограничат движение транспорта. Схема. / Фото: КГГА

Как сообщалось, в Киеве ужесточат меры безопасности. Причиной стали угроза проникновения вражеских ВРГ в город и угрозы России усилить ракетные атаки на гражданские объекты.

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