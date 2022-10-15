В Киеве на некоторых маршрутах общественного транспорта заработала оплата проезда по банковской картой

В Киеве запустили систему оплаты банковской картой в наземном коммунальном транспорте.

С субботы, 15 октября, в коммунальном общественном транспорте Киева приступили к подключению маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд по банковской карте.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, оплата проезда банковской картой уже доступна в автобусах по маршрутам: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Подтверждением работы системы являются фирменные наклейки на валидаторах. Постепенно система заработает на всех маршрутах и единицах общественного транспорта.

"Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Чтобы подтвердить оплату за проезд, нужно сказать контролеру последние 4 цифры своей карты или же показать списание в любом банковском приложении", — говорится в сообщении.

Сервис также позволяет пользоваться и приложением "Киев Цифровой", и картой киевлянина. Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой – 8 гривен.

Напомним, в Киеве общественный транспорт возвращается к обычному графику работы. Метрополитен снова будет работать до 22:00, а наземный транспорт – до 22:30.

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