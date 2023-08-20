В Киеве на неделю перекроют движение по Крещатику: причина

Громких празднований Дня Независимости в Киеве не будет.

В Киеве с 21 по 28 августа перекроют движение по улице Крещатик. В центре столицы Украины по случаю Дня Независимости пройдет выставка уничтоженной российской техники.

Об этом сообщили в КМВА.

Из-за запланированных мероприятий состоится перекрытие автомобильного движения по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого.

" Ограничение будет действовать с 23:00 20 августа до 23:30 28 августа. Учтите эту информацию при передвижении по центру столицы", — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что официальные праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины в этом году не планируются.

Напомним, силы безопасности и обороны Киев выделил в этом году 5 миллиардов гривен и почти 1 миллиард – в прошлом году.

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