В Киеве на набережной Днепра обнаружили взрывчатку – фото

В Киеве мужчина обнаружил, вероятно, взрывчатку на набережной Днепра в Дарницком районе.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

На линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что во время отдыха возле реки обнаружил пакет с опасным предметом.

"Патрульные быстро прибыли на место, огородили находку и вызвали взрывотехников и следователей для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Взрывчатка набережной Днепра в Киеве / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Людей просят при обнаружении подозрительных предметов не касаться их и немедленно сообщить об этом соответствующие службы.

Напомним, в Киевской области военкомы затолкали мужчину в автомобиль и отвезли на безлюдную улицу — детали скандала.

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