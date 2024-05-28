В Киеве на набережной Днепра обнаружили взрывчатку – фото

Опасную находку нашли в Дарницком районе столицы.
В Киеве мужчина обнаружил, вероятно, взрывчатку на набережной Днепра в Дарницком районе.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
На линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что во время отдыха возле реки обнаружил пакет с опасным предметом.
"Патрульные быстро прибыли на место, огородили находку и вызвали взрывотехников и следователей для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Людей просят при обнаружении подозрительных предметов не касаться их и немедленно сообщить об этом соответствующие службы.
Напомним, в Киевской области военкомы затолкали мужчину в автомобиль и отвезли на безлюдную улицу — детали скандала.
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