В Киеве на мосту Патона образовался водопад: снова прорыв трубы

В Киеве на мосту Патона образовался водопад: снова прорыв трубы

Поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

В Киеве в очередной раз прорвало трубу на мосту Патона.

Событие произошло в среду, 21 июля. Там буквально образовался водопад.

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Об этом сообщает "Киев оперативный".

Повреждение уже обнаружено и локализовано рабочими "Киевтеплоэнерго".

"Около 12:30 под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада КП" Киевтеплоэнерго "обнаружила и локализовала повреждения магистральной теплосети, построенной в 1962 году", — сообщили в КГГА.

Эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

Напомним, в воскресенье, 11 июля, в Киеве на мосту Патона прорвало трубу и из нее в Днепр полился огромный фонтан воды.

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