В Киеве на мосту Патона образовался водопад: снова прорыв трубы

Поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.
В Киеве в очередной раз прорвало трубу на мосту Патона.
Событие произошло в среду, 21 июля. Там буквально образовался водопад.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Повреждение уже обнаружено и локализовано рабочими "Киевтеплоэнерго".
"Около 12:30 под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада КП" Киевтеплоэнерго "обнаружила и локализовала повреждения магистральной теплосети, построенной в 1962 году", — сообщили в КГГА.
Эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.
Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.
Напомним, в воскресенье, 11 июля, в Киеве на мосту Патона прорвало трубу и из нее в Днепр полился огромный фонтан воды.