В Киеве на мосту Патона демонтировали одну из колонн: какая причина

Столичный путепровод разваливается на глазах.
Демонтаж одной из архитектурных колонн моста Патона был выполнен из-за ухудшения ее технического состояния.
Об этом сообщил главный инженер "Киевавтодор" Владимир Харченко, пишет "Интерфакс-Украина".
"В результате ухудшения технического состояния архитектурных колонн (въездная группа), расположенных на левом берегу моста Патона, 14 ноября 2021 года выполнены работы по демонтажу одной из колонн, имевшей наклон, в связи с чем была угроза падения ее отдельных частей на проезжую часть моста. Все декоративные фрагменты колонны хранятся на предприятии", — отметил он.
Напомним:
- Столичный мост Патона в очередной раз осыпался в прошлую пятницу. Через год эту артерию должны полностью остановить для проведения реконструкции.
- В следующем году Южный мост столицы собираются снова закрыть на капитальный ремонт. Снова хотят ремонтировать деформационные швы и сменить дорожное покрытие. Но, как оказалось, за последние годы такие работы уже сделаны. И на некоторые даже есть гарантия.
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