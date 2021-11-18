В Киеве на мосту Патона демонтировали одну из колонн: какая причина

В Киеве на мосту Патона демонтировали одну из колонн: какая причина

Столичный путепровод разваливается на глазах.

Демонтаж одной из архитектурных колонн моста Патона был выполнен из-за ухудшения ее технического состояния.

Об этом сообщил главный инженер "Киевавтодор" Владимир Харченко, пишет "Интерфакс-Украина".

"В результате ухудшения технического состояния архитектурных колонн (въездная группа), расположенных на левом берегу моста Патона, 14 ноября 2021 года выполнены работы по демонтажу одной из колонн, имевшей наклон, в связи с чем была угроза падения ее отдельных частей на проезжую часть моста. Все декоративные фрагменты колонны хранятся на предприятии", — отметил он.

Напомним:

Столичный мост Патона в очередной раз осыпался в прошлую пятницу. Через год эту артерию должны полностью остановить для проведения реконструкции.

прошлую пятницу. Через год эту артерию должны полностью остановить для проведения реконструкции. В следующем году Южный мост столицы собираются снова закрыть на капитальный ремонт. Снова хотят ремонтировать деформационные швы и сменить дорожное покрытие. Но, как оказалось, за последние годы такие работы уже сделаны. И на некоторые даже есть гарантия.

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