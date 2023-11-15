В Киеве на метро "Вокзальная" маскируют коммунистическую символику — фото

На станции "Вокзальная" приступили к работам по маскировке элементов с коммунистической символикой.

В Киеве на станции метро "Вокзальная" начали работы по маскировке элементов архитектуры с коммунистической символикой.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"В рамках декоммунизации и дерусификации начаты маскировочные работы декоративных рельефных щитов с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики. Соответствующие элементы архитектуры станции помещены в специальные деревянные щиты", — говорится в сообщении.

На метро "Вокзальная" маскируют коммунистическую символику

На метро "Вокзальная" маскируют коммунистическую символику

На метро "Вокзальная" маскируют коммунистическую символику

В КП отметили, что станция "Вокзальная" является недвижимым объектом культурного наследия — памятником градостроительства и архитектуры местного значения, произведением инженерного искусства, имеет охранный статус и оберегается государством согласно правовому статусу памятника.

КП "Киевский метрополитен" направило все необходимые письма и обращения для получения разрешения на демонтаж публичного пространства декоративных рельефных щитов, размещенных в среднем зале станции "Вокзальная". Пока идет процедура согласований, принято решение о временной маскировке этих объектов.

Такие же работы в 2022 году провели на станции "Университет" с бюстами российских деятелей культуры и науки. Станция метро "Университет" также имеет статус памятника архитектуры и охраняется государством.

Напомним, в Киеве зафиксирована вспышка скарлатины – некоторые школы объявили карантин.

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