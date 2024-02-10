В Киеве на месяц перекроют движение развязкой возле Дегтяровского моста – карта

Движение транспорта будет перекрыто на съездах с улиц Елены Телиги и Дегтяревской.
В Киеве с субботы, 10 февраля, и до 10 марта будет перекрыто движение транспорта по участку развязки возле Дегтяровского моста.
Об этом сообщает КГГА.
Движение транспорта будет перекрыто участком развязки на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко.
"Изменения связаны с продолжением реконструкции этой развязки. Об этом сообщает УК "Киевавтодор", — говорится в сообщении.
В частности, движение транспорта будет перекрыто на съездах:
- с ул. Елены Телиги на ул. Дегтяревскую (в направлении ст. м. "Берестейская");
- с ул. Дегтяревской на ул. Александра Довженко (по направлению к ст. м. "Шулявская").
Весь комплекс работ на объекте дорожники планируется завершить до конца мая этого года.
Напомним, в Киеве блокпостов станет больше – раздача повесток или новая угроза от россиян.
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