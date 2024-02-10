В Киеве на месяц перекроют движение развязкой возле Дегтяровского моста – карта

Движение транспорта будет перекрыто на съездах с улиц Елены Телиги и Дегтяревской.

В Киеве с субботы, 10 февраля, и до 10 марта будет перекрыто движение транспорта по участку развязки возле Дегтяровского моста.

Об этом сообщает КГГА.

Движение транспорта будет перекрыто участком развязки на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко.

"Изменения связаны с продолжением реконструкции этой развязки. Об этом сообщает УК "Киевавтодор", — говорится в сообщении.

В частности, движение транспорта будет перекрыто на съездах:

с ул. Елены Телиги на ул. Дегтяревскую (в направлении ст. м. "Берестейская");

с ул. Дегтяревской на ул. Александра Довженко (по направлению к ст. м. "Шулявская").

Перекрытие движения транспорта развязкой у Дегтяревского моста / Фото: КГГА

Весь комплекс работ на объекте дорожники планируется завершить до конца мая этого года.

Напомним, в Киеве блокпостов станет больше – раздача повесток или новая угроза от россиян.

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