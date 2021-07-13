В Киеве на Майдане проучили фанатов "русского мира": пьяные молодые люди размахивали триколором (видео)

В Киеве на Майдане проучили фанатов "русского мира": пьяные молодые люди размахивали триколором (видео)

Когда к молодым людям подошли с просьбой убрать полотно, те ответили, что выступают за мир и дружбу народов.

В Киеве молодые люди размахивали флагом России.

Делала это группа молодых людей прямо на Майдане. Они были навеселе и рассказали, что приехали из Херсона.

Также читайте В Дании памятник Шевченко очистили от российского триколора и позорных слоганов пропаганды: виновных до сих пор ищут

Об этом сообщает Telegram-сообщество Kievmap.

Когда к любителям "русского мира" подошли с просьбой убрать полотно, те ответили, что выступают за мир и дружбу народов. К слову, вместе с российским флагом они держали и украинский.

В результате прохожие все равно порвали триколор и напомнили об ответственности за пропаганду символики страны-агрессора.

Напомним, 29 июня российский фанат с триколором пришел на матч Украина в шотландском Глазго и поплатился за провокацию. Пребывание на одной трибуне с Украинской обернулось для россиянина фатально. В соцсетях появилось другое фото, где русский фанат-провокатор уже в порванной футболке держится за челюсть. Триколор также куда-то бесследно исчез.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку