В Киеве на Майдане проучили фанатов "русского мира": пьяные молодые люди размахивали триколором (видео)

Когда к молодым людям подошли с просьбой убрать полотно, те ответили, что выступают за мир и дружбу народов.
В Киеве молодые люди размахивали флагом России.
Делала это группа молодых людей прямо на Майдане. Они были навеселе и рассказали, что приехали из Херсона.
Об этом сообщает Telegram-сообщество Kievmap.
Когда к любителям "русского мира" подошли с просьбой убрать полотно, те ответили, что выступают за мир и дружбу народов. К слову, вместе с российским флагом они держали и украинский.
В результате прохожие все равно порвали триколор и напомнили об ответственности за пропаганду символики страны-агрессора.
Напомним, 29 июня российский фанат с триколором пришел на матч Украина в шотландском Глазго и поплатился за провокацию. Пребывание на одной трибуне с Украинской обернулось для россиянина фатально. В соцсетях появилось другое фото, где русский фанат-провокатор уже в порванной футболке держится за челюсть. Триколор также куда-то бесследно исчез.