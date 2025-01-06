В Киеве на Майдане мужчина пытался поджечь флажки в честь погибших

В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению личности нарушителя и его задержанию.

Столичные правоохранители устанавливают лицо, которое пыталось повредить флажки на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщила полиция Киева.

Отмечается, что видеоролик, на котором молодой человек обливает флажки, устанавливаемые погибшим военным, жидкостью из бутылки для разжигателя и пытается их поджечь, полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей.

На видео молодчик поливает флажки воспламеняющимся веществом, но поджечь его ему не удалось. Он хвастается своей безнаказанностью, поскольку мол, полицейские в это время заняты охраной ханукии, а мемориал памяти погибшим за Украину никто не охраняет. Он разговаривает попеременно на украинском и русском языках. Злоумышленник говорит о построении "народной власти" через "Дію", чтобы принимать "законы, бюджеты и судебные решения".

"Указанная информация зарегистрирована Шевченковским управлением полиции. В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению личности нарушителя и его задержанию".

Напомним, ранее полицейские задержали мужчину, который в ночь на 15 декабря повредил флаги и фотографии павших защитников на Майдане Незалежности в Киеве.

Мужчина повредил флаги и фотографии павших воинов

Читайте также:

Читайте также: