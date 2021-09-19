В Киеве на Марше равенства перед колонной легла женщина и заявила, что она против акции: видео

Впоследствии женщину оттащили правоохранители.

В Киеве в воскресенье, 19 сентября, проведения Марша равенства пыталась сорвать неизвестная женщина. Она легла перед колонной активистов и заявила, что "против того, что развращают детей".

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Об этом сообщает "Киев оперативный".

Женщина лежала на асфальте, отказываясь подниматься. В то же время она выражала свое недовольство Маршем равенства, называя его "гей-парадом". Неизвестная заявила, что участники Марша якобы "развращают детей".

Впоследствии провокаторшу оттащили правоохранители.

Омбудсмен Людмила Денисова в Facebook подчеркнула, что Марш равенства — это мирная акция и призвала уважать права человека.

"Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Призываю граждан быть толерантными друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации", — написала Денисова.

Напомним, в центре Киева утром, 19 сентября, начался Марш равенства, посвященный защите прав ЛГБТ + сообщества.

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