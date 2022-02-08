В Киеве на Лесном массиве автомобиль провалился в яму и застрял: фото

В Киеве на Лесном массиве автомобиль провалился в яму и застрял: фото

Спасатели отбуксовывали машину около двух часов.

В Киеве на Лесном массиве автомобиль провалился в яму и застрял.

Событие произошло во вторник, 8 февраля, на улице Миропольской, 25 в Днепровском районе столицы.

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Об этом говорится в сообщении "Киевской службы спасения" в Facebook.

Из-за вероятного прорыва магистрали легковой автомобиль передним и задним левыми колесами провалился и застрял в промоине.

Задействовав пневмоподушки, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжались около двух часов.

Напомним, в Киеве мужчина на дороге заметил "двойника" своего автомобиля. У двух Ford Focus совпадали марка, цвет и номерные знаки.

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