В Киеве на Лесном массиве автомобиль провалился в яму и застрял: фото

Спасатели отбуксовывали машину около двух часов.
В Киеве на Лесном массиве автомобиль провалился в яму и застрял.
Событие произошло во вторник, 8 февраля, на улице Миропольской, 25 в Днепровском районе столицы.
Об этом говорится в сообщении "Киевской службы спасения" в Facebook.
Из-за вероятного прорыва магистрали легковой автомобиль передним и задним левыми колесами провалился и застрял в промоине.
Задействовав пневмоподушки, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.
Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжались около двух часов.
Напомним, в Киеве мужчина на дороге заметил "двойника" своего автомобиля. У двух Ford Focus совпадали марка, цвет и номерные знаки.
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