В Киеве на Крещатике состоится общегородская школьная ярмарка

В Киеве на Крещатике состоится общегородская школьная ярмарка

Ярмарка будет проходить 14-15 августа с 9:00 до 20:00 на Крещатике (в пределах улиц Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого).

В Киеве на Крещатике 14-15 августа состоится общегородская школьная ярмарка к новому 2021-2022 учебному году.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте Киевской городской государственной администрации.

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Ярмарка будет проходить с 9:00 до 20:00 на Крещатике (в пределах улиц Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого).

В распоряжении отмечается, что организаторы должны обеспечить установление туалетных модульных кабин, дополнительных урн, контейнеров для сбора бытовых отходов, отдельных контейнеров для использованных средств индивидуальной защиты с целью их дальнейшей утилизации.

Также предусмотрено, что полиция должна принять меры для обеспечения порядка, спасатели должны обеспечить дежурство пожарно-спасательной техники, а также должно быть дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи.

Напомним, с 1 сентября в школьных блюдах будет ограничено количество соли, сахара и жиров.

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