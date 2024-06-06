В Киеве на Крещатике произошла потасовка гражданского с сотрудниками ТЦК: видео

Мужчину, ударившего в лицо военнослужащего, задержала полиция.
Вечером в среду, 5 июня, на главной улице столицы Крещатике произошла стычка между гражданским и подошедшими к нему сотрудниками ТЦК, очевидно, чтобы проверить документы.
С короткого видео, которое снял очевидец и распространил в соцсетях, трудно понять, с чего началась драка.
На опубликованных кадрах можно услышать, как гражданский требует убрать у него руки, а затем наносит удар в лицо мужчине в военной форме.
Сотрудники ТЦК не стали применять силу, а обратились к находившимся неподалеку полицейским.
В комментарии к видео утверждают, что гражданского на Крещатике задержала полиция.
Официальных комментариев по поводу этого инцидента пока не было.
Напомним, в ТЦК пояснили, что обновление данных в "Резерв+" при отсутствии актуальных данных о прохождении ВЛК может стать основанием для принудительного визита в Территориальный центр комплектования.
Читайте также: