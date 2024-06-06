В Киеве на Крещатике произошла потасовка гражданского с сотрудниками ТЦК: видео

Вечером в среду, 5 июня, на главной улице столицы Крещатике произошла стычка между гражданским и подошедшими к нему сотрудниками ТЦК, очевидно, чтобы проверить документы.

С короткого видео, которое снял очевидец и распространил в соцсетях, трудно понять, с чего началась драка.

На опубликованных кадрах можно услышать, как гражданский требует убрать у него руки, а затем наносит удар в лицо мужчине в военной форме.

Сотрудники ТЦК не стали применять силу, а обратились к находившимся неподалеку полицейским.

В комментарии к видео утверждают, что гражданского на Крещатике задержала полиция.

Официальных комментариев по поводу этого инцидента пока не было.

В Киеве на Крещатике произошла стычка гражданского с сотрудниками ТЦК

Напомним, в ТЦК пояснили, что обновление данных в "Резерв+" при отсутствии актуальных данных о прохождении ВЛК может стать основанием для принудительного визита в Территориальный центр комплектования.

Читайте также: