В Киеве на Крещатике предлагают вместо дороги освободить текущую под ней реку: видеопрезентация

В Киеве на Крещатике предлагают вместо дороги освободить текущую под ней реку: видеопрезентация

По замыслу автора пешеходная часть главной улицы столицы должна превратиться в зеленую зону для отдыха.

Столичный дизайнер Виктор Билоус предлагает на главной улице Киева вместо дороги освободить реку Крещатик, давно уложенную в коллектор под одноименной улицей.

По замыслу автора вместо проезжей части улицы Крещатик должна течь река, освобожденная из коллектора, а пешеходная часть должна превратиться в зеленую зону для отдыха.

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Кроме того, по мнению дизайнера, на Крещатике и Майдане Незалежности не должно быть подземных переходов.

Проектом предусматривается превращение Майдана Незалежности в пикниковую зону. Проездная часть также предусмотрена – пять полос со стороны Главпочтамта.

Теперь обнародована видеопрезентация Крещатика, если бы проект киевского дизайнера одобрили.

Напомним, Кличко анонсировал масштабные изменения на главной улице Киева. Ремонт Крещатика начнется в следующем году. Он обойдется Киеву в более чем 1 миллиард гривен.

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