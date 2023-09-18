В Киеве на Крещатике обнаружили тело человека: полиция рассказала детали инцидента (видео)

Предварительно установлено, что внезапно стало плохо женщине. Спасти ее не удалось.

Сегодня, 18 сентября, в Киеве на Крещатике обнаружили тело человека.

Как сообщают местные телеграммы-каналы, на месте трагедии работает Следственно-оперативная группа. В пабликах со ссылкой на очевидцев отмечают, что около 15:00 назад врачи скорой реанимировали человека на том же месте. Уже через час местные жители заметили, что на том же месте лежало тело, завернутое в черный пакет.

В Киеве на Крещатике обнаружили тело человека

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что получили сообщение о мертвой женщине возле здания Главпочтампа на Майдане Незалежности. "Предварительно, женщине, 1941 года, внезапно стало плохо", — сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева. Точная причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что под Киевом 17-летняя девушка погибла под колесами электрички.

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