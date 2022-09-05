В Киеве на Крещатике мужчина напал на 12-летнюю девочку и пытался отобрать собранные для ВСУ деньги

Мужчина пытался ограбить детей, собиравших деньги для помощи Вооруженным силам Украины.
В центре Киева прохожие помогли задержать мужчину, пытавшегося ограбить 12-летнюю девочку и отобрать средства, которые дети собирали для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба полиция Киева.
Для поддержки наших бойцов ВСУ дети играли на музыкальных инструментах. Нарушитель заметил маленьких волонтеров, проследил за ними и пытался сорвать с плеча малолетней девочки рюкзак, в котором были собранные деньги.
В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный пытался ограбить малолетнюю девочку. На место немедленно прибыли экипажи полицейских. Злоумышленник был задержан.
"Мы установили, что дети на улице Крещатик играли на музыкальных инструментах и собирали средства в поддержку ВСУ. Их заметил мужчина, а после решил проследить за ними. Подойдя к 12-летней девочке, нападающий пытался сорвать с плеча рюкзак, в котором были собраны средства. Однако его действия заметили прохожие, поэтому быстро остановили злоумышленника и передали нам", — рассказал исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, пациент под наркотиками украл скорую на Закарпатье и устроил с полицейскими погоню.
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