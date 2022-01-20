В Киеве на Контрактовой площади женщина выгуливала козу на поводке: фото

В Киеве на Контрактовой площади женщина выгуливала козу на поводке: фото

Видно, что животное чистое и ухоженное.

В Киеве женщина выгуливала козу на поводке.

Их заметили прохожие на Контрактовой площади.

Также читайте В Киеве в парке заметили лису: видео

Об этом сообщил паблик "Киев без цензуры" и обнародовал соответствующее фото.

Видно, что животное чистое и ухоженное.

"В городе много не только оленей и лосей, но и коз. На Контрактовой", — говорится в сообщении под фото.

Напомним, ранее мы писали о том, как на Позняках козы гуляют между многоэтажками и взбираются на автомобили.

Кроме того, по Киеву разгуливает свинка Адель на поводке. Мини-пиг начинает свое утро пробежкой в кафе. Ее здесь уже ждут с гостинцами: готовят смузи из моркови и яблочка. Кроме смузи, она лакомится грушей. Адели 2,5 года.

Читайте также: