В Киеве на Контрактовой площади женщина выгуливала козу на поводке: фото

Видно, что животное чистое и ухоженное.
В Киеве женщина выгуливала козу на поводке.
Их заметили прохожие на Контрактовой площади.
Об этом сообщил паблик "Киев без цензуры" и обнародовал соответствующее фото.
Видно, что животное чистое и ухоженное.
"В городе много не только оленей и лосей, но и коз. На Контрактовой", — говорится в сообщении под фото.
Напомним, ранее мы писали о том, как на Позняках козы гуляют между многоэтажками и взбираются на автомобили.
Кроме того, по Киеву разгуливает свинка Адель на поводке. Мини-пиг начинает свое утро пробежкой в кафе. Ее здесь уже ждут с гостинцами: готовят смузи из моркови и яблочка. Кроме смузи, она лакомится грушей. Адели 2,5 года.
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