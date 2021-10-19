В Киеве на кладбище заметили очереди из погребальных автобусов: большинство людей умерли от COVID-19

Каждые 10 минут прибывают новые автобусы с похоронной процессией.
В Киеве на Байковом кладбище во вторник, 19 октября, заметили очереди из погребальных автобусов. Большинство людей умерли из-за COVID-19 или осложнений от вируса.
Об этом сообщает Оbozrevatel.
По данным издания, каждые 10 минут прибывают новые автобусы с похоронной процессией. В частности у здания крематория в 15:00 стояло 11 автобусов. Также люди вынуждены стоять в очереди, чтобы оформить нужные документы.
"У нас такая очередь целый день. Большинство тех, кого привозят, умерли от коронавируса или из-за осложнений", — сообщили изданию на кладбище.
Напомним, за последние сутки от коронавируса умерло 538 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине за все время пандемии.
Также по состоянию на утро 19 октября в Киеве зафиксировано 837 новых случаев коронавируса в сутки. Это почти вдвое больше, чем 18 октября (416 случаев коронавируса).
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.