В Киеве на Харьковской площади грузовик военных протаранил два автомобиля: пострадал ребенок (фото)

12-летнюю пассажирку Toyota госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.
В Киеве на Харьковской площади грузовик военных протаранил два автомобиля, пострадал ребенок.
Авария произошла на перекрестке проспекта Бажана и Харьковской площади.
Об этом сообщает паблик "Магнолия TV".
Как удалось выяснить, автомобиль Toyota и микроавтобус Volkswagen двигались по Харьковской площади на свой зеленый сигнал светофора.
По проспекту Бажана двигалась колонна военного транспорта. Один грузовик успел проехать на зеленый, а другой начал движение на перекрестке, когда на Харьковской площади уже загорелся разрешенный сигнал светофора и машины начали движение.
В результате грузовик военных разбил машину Toyota и микроавтобус.
Серьезно пострадала 12-летняя пассажирка Toyota. Ребенок был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.
На месте работает полиция и следственно-оперативная, которые и выяснят подробности ДТП.
Напомним, в Киеве на проспекте Бажана столкнулись четыре автомобиля, есть травмированные.
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