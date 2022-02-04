В Киеве на Харьковской площади грузовик военных протаранил два автомобиля: пострадал ребенок (фото)

В Киеве на Харьковской площади грузовик военных протаранил два автомобиля: пострадал ребенок (фото)

12-летнюю пассажирку Toyota госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

В Киеве на Харьковской площади грузовик военных протаранил два автомобиля, пострадал ребенок.

Авария произошла на перекрестке проспекта Бажана и Харьковской площади.

Об этом сообщает паблик "Магнолия TV".

Как удалось выяснить, автомобиль Toyota и микроавтобус Volkswagen двигались по Харьковской площади на свой зеленый сигнал светофора.

По проспекту Бажана двигалась колонна военного транспорта. Один грузовик успел проехать на зеленый, а другой начал движение на перекрестке, когда на Харьковской площади уже загорелся разрешенный сигнал светофора и машины начали движение.

В результате грузовик военных разбил машину Toyota и микроавтобус.

Серьезно пострадала 12-летняя пассажирка Toyota. Ребенок был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

На месте работает полиция и следственно-оперативная, которые и выяснят подробности ДТП.

Напомним, в Киеве на проспекте Бажана столкнулись четыре автомобиля, есть травмированные.

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