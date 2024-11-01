В Киеве на Харьковском шоссе произошла масштабная авария: появилось видео

В ДТП приняли участие несколько автомобилей и автобус.
В Киеве на Харьковском шоссе произошло ужасное ДТП.
Об этом сообщили пользователи соцсетей и обнародовали видео.
Отмечается, что в аварии приняли участие несколько автомобилей и автобус.
В Патрульной полиции Киева предупредили об усложнении движения.
"В связи с ДТП на Харьковском шоссе, движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", – говорится в сообщении.
Напомним, 21 октября в Киеве грузовик на скорости влетел в маршрутку. Шесть человек госпитализированы, один из пострадавших скончался.
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