В Киеве на Харьковском шоссе произошла масштабная авария: появилось видео

В ДТП приняли участие несколько автомобилей и автобус.

В Киеве на Харьковском шоссе произошло ужасное ДТП.

Об этом сообщили пользователи соцсетей и обнародовали видео.

Отмечается, что в аварии приняли участие несколько автомобилей и автобус.

В Патрульной полиции Киева предупредили об усложнении движения.

"В связи с ДТП на Харьковском шоссе, движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", – говорится в сообщении.

В Киеве на Харьковском шоссе произошла масштабная авария

Напомним, 21 октября в Киеве грузовик на скорости влетел в маршрутку. Шесть человек госпитализированы, один из пострадавших скончался.

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