В Киеве на Голосеево нашли останки взрывчатки: фото, видео

Взрывы произошли сегодня утром.

В Киеве от взрыва на улице Васильковской, 3 повреждены жилые дома, бигборд и торговые площадки.

Об этом сообщил "Великий Киев".

Люди собрали осколки от взрывчатки. Некоторые из них все еще находятся на земле.

Отметим, что в ночь на 24 февраля Россия нанесла удары по Украине, взрывы раздаются в населенных мирными жителями городах и селах.

К утру 24 февраля Украина закрыла небо для полетов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

В то же время в МВД призывают сохранять спокойствие и уверяют, что ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается.

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