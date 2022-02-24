Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Киеве на Голосеево нашли останки взрывчатки: фото, видео

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© bigkyiv.com.ua
©
©
©
©
©
©
©
©

Взрывы произошли сегодня утром.

В Киеве от взрыва на улице Васильковской, 3 повреждены жилые дома, бигборд и торговые площадки.

Об этом сообщил "Великий Киев".

Люди собрали осколки от взрывчатки. Некоторые из них все еще находятся на земле.

Отметим, что в ночь на 24 февраля Россия нанесла удары по Украине, взрывы раздаются в населенных мирными жителями городах и селах.

К утру 24 февраля Украина закрыла небо для полетов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

В то же время в МВД призывают сохранять спокойствие и уверяют, что ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается.

Читайте также:

Следующая публикация