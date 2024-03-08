В Киеве на глазах полицейских избили журналиста

В Киеве на Печерске неизвестные избили журналиста в незаконном call-центре.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"По предварительным данным, представители медиа получили информацию о том, что в одном из офисных помещений, вероятно, действует незаконный call-центр. Журналисты прибыли по указанному адресу, где во время общения с находившимися в офисе лицами возник конфликт. В результате один из представителей СМИ получил телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении журналиста.

Полицейские устанавливают всех участников и подробные обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве семья наняла чистильщика аквариума, а он развращал их 13-летнюю дочь.

Кроме того, мы ранее информировали, что на детской площадке в Киеве нашли мертвого мужчину.

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