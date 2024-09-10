В Киеве на футбольной площадке взорвалась граната: там были дети (видео)

Взрыв на стадионе произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты.
В Соломенском районе Киева неизвестный злоумышленник бросил в группу подростков гранату. Об этом сообщили в соцсетях.
В полиции уточнили, что речь идет о взрыве страйкбольной гранаты.
На место работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики. За помощью к врачам обратился находившийся на стадионе 17-летний подросток, у него диагностирована острая реакция на стресс.
Полиция не подтверждает информацию из местных пабликов о раненых детях. По словам правоохранителей, других пострадавших нет.
Правоохранители, устанавливающие все обстоятельства происшествия, также устанавливается человек, задействовавший гранату.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области пьяный мужчина взорвал гранату. В результате подрыва ранены трое мужчин.
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