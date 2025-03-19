В Киеве на фоне "перемирия" раздался ряд взрывов

В ночь на 19 марта после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Киеве прозвучал ряд взрывов.

Об этом информируют очевидцы в сообщении в соцсетях.

В частности, на Академгородке раздались четыре взрыва.

"По враждебным целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Призываем не игнорировать угрозу и находиться в укрытиях! Опасность ударных БПЛА остается. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях", — заявили в Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение. Сохраняйте спокойствие", — добавили в Киевской областной военной администрации.

Напомним, что ранее враг попал "Шахедом" в больницу в Сумах. Также произошли удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской.

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