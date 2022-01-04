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В Киеве на этой неделе пройдут сезонные ярмарки: список адресов

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В Киеве на этой неделе пройдут сезонные ярмарки: список адресов

УНИАН

Горожане на ярмарках смогут купить качественные фермерские продукты.

В Киеве на этой неделе пройдут сезонные ярмарки.

На них горожане смогут купить качественные фермерские продукты.

Об этом говорится в сообщении Департамента промышленности и развитии предпринимательства КГГА.

"Для более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции в столице на этой неделе пройдут сезонные ярмарки", — говорится в сообщении.

Адреса проведения:

4 января (вторник):

  • в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21.

5 января (среда):

  • в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8

6 января (четверг):

  • в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21.

8 января (суббота):

  • в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21.

9 января (воскресенье):

  • в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21.

Напомним, у украинцев будут три выходных на Рождество.

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