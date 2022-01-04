В Киеве на этой неделе пройдут сезонные ярмарки: список адресов

В Киеве на этой неделе пройдут сезонные ярмарки: список адресов

Горожане на ярмарках смогут купить качественные фермерские продукты.

В Киеве на этой неделе пройдут сезонные ярмарки.

На них горожане смогут купить качественные фермерские продукты.

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Об этом говорится в сообщении Департамента промышленности и развитии предпринимательства КГГА.

"Для более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции в столице на этой неделе пройдут сезонные ярмарки", — говорится в сообщении.

Адреса проведения:

4 января (вторник):

в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21.

5 января (среда):

в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8

6 января (четверг):

в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21.

8 января (суббота):

в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21.

9 января (воскресенье):

в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21.

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