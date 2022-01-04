В Киеве на этой неделе пройдут сезонные ярмарки: список адресов

Горожане на ярмарках смогут купить качественные фермерские продукты.
В Киеве на этой неделе пройдут сезонные ярмарки.
На них горожане смогут купить качественные фермерские продукты.
Об этом говорится в сообщении Департамента промышленности и развитии предпринимательства КГГА.
"Для более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции в столице на этой неделе пройдут сезонные ярмарки", — говорится в сообщении.
Адреса проведения:
4 января (вторник):
- в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21.
5 января (среда):
- в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8
6 января (четверг):
- в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21.
8 января (суббота):
- в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21.
9 января (воскресенье):
- в Оболонском районе – ул. Марко Вовчка, 21.
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