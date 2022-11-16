Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве на этой неделе ожидается первый снег – КГГА

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
251
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве на этой неделе ожидается первый снег – КГГА

Фото: УНИАН

Водителей призывают сменить резину на авто, а пешеходов – носить светоотражающие элементы.

В Киеве на этой неделе, в четверг, 17 ноября, ожидается первый снег. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до -2 градусов. Также снегопад прогнозируют в пятницу.

В КГГА предупреждают, что на дорогах может быть гололедица.

"Призываем водителей сменить резину на авто и быть осмотрительными на дорогах, особенно в темное время суток. А пешеходов – носить световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей", — отметили в КГГА.

Отмечается, что дорожники и спецтехника готовы бороться с гололедицей и убирать последствия осадков. В этом сезоне дороги, мосты и тротуары будут обрабатывать песчано-соляной смесью, жидкими хлоридами, жидким природным бишофитом.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что до конца недели температура воздуха в Украине будет снижаться. На севере и северо-востоке страны есть вероятность мокрого снега. А в других регионах пойдет дождь.

Зима близко: стоит ли запасаться продовольствием и сколько сейчас стоит борщовый набор

Зима близко: стоит ли запасаться продовольствием и сколько сейчас стоит борщовый набор

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
251
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация