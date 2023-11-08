В Киеве на дороге столкнулись два автобуса: пострадало много людей (фото)

Травмы разной степени тяжести получили семь пассажиров, двое из них в больнице.
В Киеве на Берестейском проспекте днем 8 ноября столкнулись два общественных автобуса. В результате ДТП пострадали семь пассажиров.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.
Как отмечается, автотроща произошла около 12 часов на Берестейском проспекте. Там на дороге из-за неопределения первоочередности проезда столкнулись два общественных автобуса. В результате ДТП пострадали семь пассажиров, двое из них госпитализированы в больницу.
"Правоохранители работают на месте происшествия, решается вопрос о правовой квалификации", — отметили в Нацполиции Киева.
Напомним, что в Киеве на блокпосту водитель сбил военную.
Читайте также:
- Погиб помощник Залужного от взрыва гранаты у себя дома под Киевом – источники
- Избиение военного полицейским в Киеве: за дело взялись прокуратура и ДБР
- Избиение военного в отделе полиции Киева: появилась реакция правоохранителей