В Киеве на дороге столкнулись два автобуса: пострадало много людей (фото)

Травмы разной степени тяжести получили семь пассажиров, двое из них в больнице.

В Киеве на Берестейском проспекте днем 8 ноября столкнулись два общественных автобуса. В результате ДТП пострадали семь пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Как отмечается, автотроща произошла около 12 часов на Берестейском проспекте. Там на дороге из-за неопределения первоочередности проезда столкнулись два общественных автобуса. В результате ДТП пострадали семь пассажиров, двое из них госпитализированы в больницу.

"Правоохранители работают на месте происшествия, решается вопрос о правовой квалификации", — отметили в Нацполиции Киева.

Напомним, что в Киеве на блокпосту водитель сбил военную.

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