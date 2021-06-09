В Киеве на Демеевской площади столкнулись два автобуса: затруднено движение (видео)

По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие, информация уточняется.

В Киеве на Демеевской площади столкнулись два автобуса.

По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие, информация уточняется.

Также читайте Содержание алкоголя в четыре раза превышало норму: в Киеве пьяный водитель перевозил пассажиров на неисправной маршрутке

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua и обнародовал видео.

"На площади Демеевской ДТП с пострадавшими. Движение затруднено в направлении от проспекта Лобановского до проспекта Науки", — говорится в сообщении.

На площади Демеевской ДТП с пострадавшими. Движение затруднено в направлении от проспекта Лобановского до проспекта Науки. #Kyivpatrol @Kyivpatrol Опубликовано dtp.kiev.ua среду, 9 Июня 2021

Напомним, в Киеве пьяный водитель на Toyota влетел в Skoda, которая стояла на светофоре. В результате аварии погибли водитель и пассажирка Skoda, водитель внедорожника Toyota не пострадал, экспертиза показала 2,05 промилле.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-нибудь, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (то есть 1% — это 10 ‰).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку