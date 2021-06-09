В Киеве на Демеевской площади столкнулись два автобуса: затруднено движение (видео)

По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие, информация уточняется.
В Киеве на Демеевской площади столкнулись два автобуса.
По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие, информация уточняется.
Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua и обнародовал видео.
"На площади Демеевской ДТП с пострадавшими. Движение затруднено в направлении от проспекта Лобановского до проспекта Науки", — говорится в сообщении.
На площади Демеевской ДТП с пострадавшими. Движение затруднено в направлении от проспекта Лобановского до проспекта Науки. #Kyivpatrol @KyivpatrolОпубликовано dtp.kiev.ua среду, 9 Июня 2021
Напомним, в Киеве пьяный водитель на Toyota влетел в Skoda, которая стояла на светофоре. В результате аварии погибли водитель и пассажирка Skoda, водитель внедорожника Toyota не пострадал, экспертиза показала 2,05 промилле.
Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-нибудь, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (то есть 1% — это 10 ‰).