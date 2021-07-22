В Киеве на Черторие заметили аквалимузин

На моторную лодку решили надеть кузов машины, предварительно срезав крышу.
В Киеве на Черторое заметили аквалимузин.
На смену привычным теплоходам и катерам в столице пришел необычный водный автомобиль. На моторную лодку решили надеть кузов машины, предварительно срезав крышу.
Об этом сообщил — telegram-паблик "Киев без цензуры".
"Еще немного дождей и этот вид транспорта станет в городе основным. Десенка в районе Слободки", — говорится в подписи под фото.
Напомним, в субботу, 17 июля, на столичной Оболони во время занятий парасейлингом перевернулся катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте. Сообщалось, что его унесло ветром.
Впоследствии стало известно, что парашютиста спасли. По словам очевидицы, 10 мужчин максимально натягивали трос, подкладывая его под кусты и деревья. Именно так мужчиуы и спасли.