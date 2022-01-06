В Киеве на Черепановой горе уничтожили деревья под присмотром титушек: фото, видео

По данным активистов, на горе планируют построить 30-этажный дом.
В Киеве уничтожили последние деревья на юго-западном склоне Черепановой горы, расположенной в Печерском районе. Киевляне помнят времена, когда здесь был лесопарк, бегали белочки и гудело птичье царство.
Об этом сообщил в Facebook краевед Кирилл Степанец и обнародовал фотографии.
"Спасибо городским властям за очередной подарок к елке! Кто знает, что здесь будет?" – добавил автор поста.
В комментариях корреспонденты сообщили, что на место происшествия нагнали титушек.
На одной из фотографий видно, что там была и полиция, но ее присутствие не повлияло на результат.
Сокоординатор "Штаба обороны Киева" Сергей Мельниченко сообщил, что по его данным, в 2019 году ГАСИ выдала строителям разрешение на застройку 30-этажным монстром территории Черепановой горы. "То есть на строительство жилого дома с подземным паркингом и объектами социально-бытового назначения и благоустройство территории по ул. Госпитальная, 4 в Печерском районе Киева", – написал Мельниченко в Facebook.
Как отметил "Киев оперативный", 5 января группа молодых людей снесла зеленый забор, установленный на Черепановой горе на месте срубленных деревьев.
Некоторое время назад возле «Дворца спорта» неизвестные срубили деревья и поставили забор. Видимо, надеялись «под шумок» здесь что-нибудь построить. Сегодня неизвестные молодые люди снесли этот зеленый забор и добавили «зеленым должен быть Киев, а не просто какие-то заборы злоумышленников».Опубликовано Оперативный среда, 5 января 2022 г.
Ранее в "Сніданку з 1+1" объяснили, как спасти сооружение или другую достопримечательность, если к ней уже сгоняют технику.
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