В Киеве на бульваре Тараса Шевченко произошло повреждение теплосети: что говорят в КГГА

На время ремонтных работ теплоснабжение и подачу горячей воды приостановили до около 220 жилых домов.

В Киеве на бульваре Тараса Шевченко произошло повреждение теплосети. Его устраняют специалисты "Киевтеплоэнерго".

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отмечается, на время ремонтных работ теплоснабжение и подачу горячей воды приостановили до около 220 жилых домов.

"В настоящее время аварийно-восстановительная бригада уже выполнила разрывание места порыва и демонтирует поврежденный участок теплосети. Специалисты заменят поврежденную часть обратного трубопровода. Вместо старухи проложат новую трубу, выполнят ее гидроизоляцию и утепление. Завершить работы и возобновить подачу услуг планируют в течение суток", – рассказали в КГГА.

Напомним, что в Киевской области мужчина нанес знакомому более 70 ударов ножом и отверткой.

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