В Киеве на бульваре Леси Украинки на дорогу упал столб: повреждены автомобили, было перекрыто движение

В результате падения опоры контактной сети пострадал мужчина.
В Печерском районе Киева в пятницу, 2 июня, на проезжую часть бульвара Леси Украинки рухнула электропоора.
Движение транспорта в направлении улицы Бассейной временно перекрыто, есть пострадавший.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Все службы работают на месте происшествия.
"На бульваре Леси Украинки, 17, упала опора контактной сети. Движение в направлении улицы Бассейной временно перекрыто", — уточнили в пресс-службе.
Как сообщили горожане в соцсетях, в результате падения электроопоры были повреждены два автомобиля.
Кроме того, возникла тянучка в сторону центра.
В результате падения столба есть пострадавший. Парень на электросамокате споткнулся через провод и разбил лицо. По его словам, он не заметил препятствия.
Напомним, в полиции рассказали детали гибели 17-летней девушки из Николаевской области в киевском метро.
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