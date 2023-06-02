В Киеве на бульваре Леси Украинки на дорогу упал столб: повреждены автомобили, было перекрыто движение

В Печерском районе Киева в пятницу, 2 июня, на проезжую часть бульвара Леси Украинки рухнула электропоора.

Движение транспорта в направлении улицы Бассейной временно перекрыто, есть пострадавший.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Все службы работают на месте происшествия.

"На бульваре Леси Украинки, 17, упала опора контактной сети. Движение в направлении улицы Бассейной временно перекрыто", — уточнили в пресс-службе.

Как сообщили горожане в соцсетях, в результате падения электроопоры были повреждены два автомобиля.

Кроме того, возникла тянучка в сторону центра.

Парень на электросамокате споткнулся через проволоку и разбил себе лицо.

В результате падения столба есть пострадавший. Парень на электросамокате споткнулся через провод и разбил лицо. По его словам, он не заметил препятствия.

Напомним, в полиции рассказали детали гибели 17-летней девушки из Николаевской области в киевском метро.

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