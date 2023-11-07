В Киеве на блокпосту водитель сбил военную (фото)

В Киеве, Деснянском районе, водитель автомобиля Reno наехал на сотрудницу пограничной службы. Женщина несла службу на блокпосту и в этом момент переходила проезжую часть пешеходным переходом.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Как предварительно выяснили правоохранители, 66-летний мужчина, управляя автомобилем Reno, двигался по проспекту Броварской со стороны г. Бровары в направлении г. Киева. Во время въезда в столицу водитель совершил наезд на работницу пограничной службы.

Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована в больницу.

Фото: ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве

Водитель прошел проверку на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер", который показал, что мужчина трезв.

Это событие следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все детали ДТП. Продолжается следствие.

Напомним:

В ночь на 22 октября на въезде в Киев водитель легковушки насмерть сбил военного на блокпосту, который нес службу. Водитель задержан. Он был трезв.

45-летнему водителю авто сообщили о подозрении по факту совершения ДТП на блокпосту со смертельным исходом.

23 октября суд избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.