В Киеве на Бессарабке убрали бетонные плиты, которые простояли там около суток

Коммунальщики отремонтировали антипарковочные столбики.

В Киеве на Бессарабке убрали бетонные плиты, которые простояли там около суток.

Коммунальщики отремонтировали антипарковочные столбики.

Об этом сообщил телеканал "Киев".

"Если водители будут продолжать нарушать пешеходную идиллию на Бессарабке, то коммунальщики могут там установить праздничную ярмарку и декор", — говорится в сообщении.

Напомним, с 9 ноября Бессарабский проезд стал пешеходной зоной. Там установили антипарковочные столбики. Правда, позже их поломали. И чтобы отремонтировать эти столбики, были установлены бетонные плиты.

Кроме того, на Бессарабской площади установлено девять камер видеонаблюдения, фиксирующих правонарушения.

В пешеходную зону въезд разрешается только транспортным средствам, обслуживающим людей и предприятия, расположенные в указанной зоне, а также транспортным средствам, принадлежащим горожанам, проживающим или работающим в этой зоне. Также на улице Бассейной (со стороны улицы Скоропадского) есть парковка, где водители смогут оставлять свои автомобили.

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