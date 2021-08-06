В Киеве на Березняках мужчину ударила током местная кофейня

Разряд был не сильный, поэтому мужчина не получил значительного вреда для здоровья.
В Киеве на Березняках мужа ударила током местная кофейня.
Предварительно, мужчина не получил значительных травм.
Об этом на Facebook-странице "Наш дом — Березняки" сообщил пострадавший киевлянин Алексей С.
Житель жилищного массива Березняки гулял по набережной и решил купить себе кофе в местном МАФе.
Однако насладиться мужчине не удалось — кофейня ударила его током.
Предварительно, разряд был не сильный, поэтому мужчина не получил значительного вреда для здоровья.
В то же время Алексей сказал об этом продавцу, но ничего от этого не изменилось.
Напомним, в Кривом Роге на промышленном предприятии убило током 25-летнего работника.