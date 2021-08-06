В Киеве на Березняках мужчину ударила током местная кофейня

Разряд был не сильный, поэтому мужчина не получил значительного вреда для здоровья.

В Киеве на Березняках мужа ударила током местная кофейня.

Предварительно, мужчина не получил значительных травм.

Об этом на Facebook-странице "Наш дом — Березняки" сообщил пострадавший киевлянин Алексей С.

Житель жилищного массива Березняки гулял по набережной и решил купить себе кофе в местном МАФе.

Однако насладиться мужчине не удалось — кофейня ударила его током.

Предварительно, разряд был не сильный, поэтому мужчина не получил значительного вреда для здоровья.

В то же время Алексей сказал об этом продавцу, но ничего от этого не изменилось.

Напомним, в Кривом Роге на промышленном предприятии убило током 25-летнего работника.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку