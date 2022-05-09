В Киеве на Байковой горе неизвестные создали опасную насыпь почвы: фото

В Киеве на Байковой горе неизвестные создали опасную насыпь почвы: фото

Угрозу оползней пытаются предотвратить.

На Байковой горе в Киеве неизвестные создали опасную насыпь почвы.

Некоторые "хозяйственники" в Киеве нарушают противооползневые правила и создают угрозу обрушений склонов столичных гробов. Инцидент произошел на днях в Голосеевском районе.

Об этом сообщила Служба геологического контроля КП "Специализированное управление противооползневых подземных работ" (СУППР – ред.).

Выявлены случаи нарушения противооползневого режима субъектами хозяйствования на участках территории, которые относятся к оползневой зоне города Киева.

В частности, на склоне Байковой горы неизвестные устроили насыпь грунта на участок склона протяженностью около 100 м вдоль улицы Кочубеевской. Тем самым они создали угрозу возникновения оползней и опасность разрушительных процессов для земельных участков частного сектора.

Угрозу оползней пытаются предотвратить.

"Чтобы избежать тяжелых последствий из-за возможных оползней из-за искусственной нагрузки склона насыпью, КП СУППР обратилось с письмом в отдел контроля за благоустройством Голосеевской РГА, чтобы власти заставили убрать насыпь, разгрузить склон и соблюдать требования благоустройства территории", — сообщили в СУППР.

Напомним, мост через реку Ирпень восстановили всего за месяц, пока правда только один путь, но в "Укрзалізниці" уверяют, что этого достаточно для нормального движения.

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