В Киеве на АЗС неизвестный застрелил мужчину: момент попал на видео

В Киеве случилось убийство. Мужчину застрелили в упор возле собственного авто.

В Киеве на Окружной дороге возле АЗС произошло убийство.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на видео с камер слежения.

На опубликованном видео видно, как мужчина подходит к своему авто, а в этот момент в него в упор выстреливает другой мужчина. Предмет из которого стреляли похож на ружье.

В полиции ТСН подтвердили инцидент. Правоохранители говорят, что убийца уже задержан. Причины преступления пока не известны.

Впоследствии в полиции уточнили, что инцидент произошел 18 сентября утром на автозаправочной станции в Святошинском районе.

"Известно, что к автомобилю мужчины подошел неизвестный и произвел выстрел. От огнестрельного ранения водитель погиб на месте происшествия, а злоумышленник скрылся", — говорят правоохранители.

На территории города была введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции на поиск злоумышленника.

"В результате проведенных первоочередных мероприятий спецназначение полиции Киева разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, 1983 года рождения", — говорят в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Подробности обещают обнародовать позже.

Напомним, ранее в Фастовском районе Киевской области мужчина во время конфликта облил сожительницу бензином и поджег, в результате чего она погибла на месте.

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