В Киеве на автовокзале правоохранители с автоматами заблокировали маршрутку: видео

У водителя одного из автобусов при проверке не оказалось сертификата о вакцинации.

На автовокзале стражи порядка с автоматами заблокировали движение транспорта.

Об этом сообщил паблик Kievmap и обнародовал видео.

Полицейские начали проверять сертификаты о вакцинации у водителя автобуса и пассажиров, но у водителя его не оказалось.

Разъяренные пассажиры стали на сторону водителя и начали протестовать против карантинных ограничений.

Напомним, в Киеве ухудшается ситуация с распространением коронавируса. За минувшие сутки в городе обнаружили еще 1740 больных коронавирусом. 73 человека умерли.

В целом же заполненность коек в медучреждениях Киева сегодня – 73%. А в отдельных больницах – 99-100%. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Койки с кислородом заполнены более чем на 70%.

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что ему каждый день звонят по телефону десятки человек. Одни просят помочь госпитализировать своих близких. Другие – похоронить.

"У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематорий. У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц. Кто-то не верит в это и говорит всякие глупости?! Так пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных", – подчеркнул Кличко.

Мэр призвал киевлян не медлить и идти вакцинироваться.

Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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